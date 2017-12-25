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25 Aralık 2017 15:16

Üniversiteli gençlerden ’Fahrettin Paşa’ tepkisi

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) toplanan Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu (ÜNİAK) üyeleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed’i kınadı.

Üniversiteli gençlerden ’Fahrettin Paşa’ tepkisi

25 Aralık 2017 15:16


MŞÜ külliyesinde toplanan öğrenciler adına açıklamayı okuyan ÜNİAK Teşkilat Başkanı İsmail Özkan, kendilerini ecdadına vefa duyan gençler olarak tanımladı. Ecdada uzanan kirli elleri, kirli dilleri telin etmek, oynanan her oyunda daha güçlü karşılarında duracaklarını ifade etmek için alanlara indiklerini dile getiren İsmail Özkan, Medine Müdafisi Fahreddin Paşa’ya duydukları minnetin bugün kendilerini bir araya getirdiğini kaydetti. Fahrettin Paşa’nın hayatını anlatan Özkan, "1868 senesinde Rusçuk’da dünyaya gelen Fahreddin Türkkan, 93 Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte Payitaht’a yerleşir. İngilizlere karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı meşhur ’Medine Müdafaası’ büyük takdir toplar. 2 yıl 7 ay süren Medine müdafaası sonrası ’Medîne Müdâfii’, ’Türk Kaplanı’, ’Çöl Kaplanı’, ’Medine Kahramanı’ lakaplarıyla anılmaya başlandı. Osmanlı, Medine’nin kontrolünü İngiliz himayesine bırakmak zorunda kaldığında şehri terk etmeyerek direnmeye devam eden Medine Kahramanı, ’Medine’yi İngilizlere teslim edemem. ‘Ben Medine’yi, Medine beni bırakmaz’ der. Fahreddin Paşa ve askerine bütün yardımlar kesilir. Çekirgeden başka yiyecek de bulamazlar. Ve neticede Fahreddin Paşa görevinden azledilerek askerler tarafından zorla Medine’den çıkarılır. Gönlü Medine ve İslam aşkıyla dolu olan bu şanlı askere, Çöl Kaplanı’na selam olsun. Rabbim Medine’yi, Mekke’yi ve Kudüs’ü ebediyen korusun" dedi.


Öğrenciler yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.




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