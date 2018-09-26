Üniversiteye hazırlık kurslarında büyük başarı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bulut, geçen dönem açtıkları kurslara katılan 65, bu sene de 63 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bulut, “Geçen sene açtığımız 270 kursta toplamda 3 bin 357 kursiyer eğitim aldı. Bunlardan 2 bin 102 kişi sertifika aldı. Okuma yazma kurslarına katılan bin 200 kişiye de okuma yazma sertifikası verdik” dedi.

Açtıkları kurslar sayesinde geçen sene 65 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini dile getiren Bulut, “Bu sene de 63 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Kurslara katılarak tıp fakültesi kazanan öğrencilerimiz var. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik haftalık deneme sınavlarımız var. Bizim hedefimiz her zaman büyük başarılar elde etmek olacaktır. Kurslarımızda görev alan ve özveri ile çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatları boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu.