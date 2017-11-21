Usta öğreticilere oryantasyon kursu

Oryantasyon hocası Erhan Umurtağ tarafından verilecek eğitimlerle ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İbek, "Kursu başarı ile tamamlayanlar, bu belge ile kurs açabileceklerdir. Kursa, Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve usta öğreticileri katılacak. Bu açılacak kursa tüm usta öğreticiler gitmek zorundadır. Halk eğitim merkezlerinde görev yapan, yapacak olan usta öğreticiler mesleki tecrübesine katkı sağlamak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda öğretmen ve usta öğreticilerimize hizmet içi eğitim kapsamında oryantasyon kursları veriliyor. Bu hizmet içi eğitimi almayan öğretmen ve usta öğreticiler, kurs açamayacaktır. O yüzden bu kursun çok büyük bir önemi vardır. Bu yapılacak kurs sonunda bir sınav olacak ve bu sınavda başarılı olan öğretmen ve usta öğreticilere ‘oryantasyon’ belgesi verilecek. Bu belgeyi almaya hak eden kursiyerler, diledikleri halk eğitim merkezlerinde kurs açabilecekler” diye konuştu.