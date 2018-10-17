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Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili Muş Valiliğinden açıklama yapıldı. Bir şahsın tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki bir şahsa ait çantada 3 paket halinde toplamda 524 gram uyuşturucu madde ve 1.09 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak edenler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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