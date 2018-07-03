Uzan, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Bulanık Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, “Belediye ekiplerimizle ve kaymakamlığımızla birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, ilçemiz gün geçtikçe güzel görünüm elde ediyor. Bulanık Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen kilitli parke çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ulaşım imkânlarını iyileştiriyoruz. İlçenin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözecek altyapı çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor. Amacımız, ilçenin her tarafını güzelleştirmek ve ilçe halkına iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktır” dedi.

İlçe genelinde açılmayacak yolların kalmayacağını, kullanışa elverişli olmayan yoların da ulaşıma uygun hale getirileceğini ifade eden Kaymakam Uzan, “İlçemizde ihalesi yapılan 50 bin metrekarelik kilitli parke çalışmalarını mahallelerimizde sürdürerek vatandaşlarımızın ulaşım imkânlarını iyileştiriyoruz. Belediyemiz ekipleri tarafından yapılan kilitli parke çalışmaları hakkında bilgi aldık. Ayrıca makine ikmal ekipleri tarafından Şahitlik Mahallemizde yürütülen yol yapım çalışmalarında bin 600 metre uzunluğunda ana yollar açılıp, genişletilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Kanalizasyon altyapı çalışmalarından sonra 10-15 metre genişliğinde kullanıma elverişli hale getirilen yolların kilitli parke döşeme işlemleri yapılarak tamamlanacak” şeklinde konuştu.