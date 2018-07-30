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30 Temmuz 2018 12:48

VADEF 4. Olağan Kongresi yapıldı

Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) 4’üncü Olağan Kongresi Muş’un Varto ilçesinde yapıldı.

VADEF 4. Olağan Kongresi yapıldı

30 Temmuz 2018 12:48

Yapılan kongrede mevcut Başkan Mehmet Soydan güven tazeledi.


Varto Kültür Merkezinde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve divan kurulunun oluşturulması ise başladı. Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gıyasettin Aydemir’in açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Varto Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Soydan, 4’üncü olağan kongrenin Varto’da yapılmasının gururunu yaşadığını söyledi. Soydan, “Varto’ya bir ahenk ve bir renk katacağımız düşüncesiyle genel kurulumuzu Varto’da yaptık. Bu konuda duyarlılık gösteren dernek başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Varto da tabi ki çeşitli eksiklikler var ama Varto derneklerimiz sosyal, ekonomik ve kültürel olarak üzerine düşeni yapacaktır. Buradaki amaç dernekleri arasındaki iletişimi sağlamak, sorunları gidermektir" dedi.


Konuşmaların ardından yapılan kurulda mevcut Başkan Mehmet Soydan tekrar başkanlığa seçildi.




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