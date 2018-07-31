VADEF’den Kaymakam Çetin’e ziyaret

VADEF Genel Başkanı Mehmet Soydan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’i makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ve yapılacak yatırımlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, “İlçemizde üniversite, su, yol ve diğer hizmetler konusunda yapılan ve yapılacak olan konular hususunda kendilerinin isteklerini dinledik. Çözüm noktasında gerekli çalışmaların yapılması için faaliyetlerimizi açıkladık. Ben bizi ziyarete gelen Genel Başkan Soydan ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

VADEF Genel Başkanı Mehmet Soydan ise ziyaretin her açıdan olumlu geçtiğini ifade ederek Kaymakam Çetin’e teşekkür etti.