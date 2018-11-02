Vali Aziz Yıldırım, veda ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tekirdağ Valiliğine atanan Muş Valisi Aziz Yıldırım, çeşitli kamu-kurum ve kuruluşlara yönelik başlatmış olduğu veda ziyaretlerini devam ettiriyor. Sürdürdüğü veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ziraat Odası İl Başkanlığını ziyaret eden Vali Yıldırım, Ziraat Odası İl Başkanı Hâkim Yıldırım tarafından karşılandı. Burada bir süre sohbet eden Vali Yıldırım, Esnaf ve Sanatkârlar Odası İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası İl Başkanlığına geçti. Burada Vali Yıldırım, TESK Genel Başkan Vekili olan Şoförler ve Otomobilciler Odası İl Başkanı Mehmet Burhan Aksak ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası İl Başkanı Orhan Demirtürkoğlu tarafından karşılandı. Buradaki ziyarette toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Ziyaretler kapsamında konuşan Vali Yıldırım, “Değerli arkadaşlar, bugün sizleri ziyaret etmek istedim. Bu vesileyle hepinizden helallik diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun” dedi.

Vali Yıldırım, Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığına da veda ziyaretinde bulunarak, Şube Başkanı Cengiz Koç ile bir süre görüştü. Ziyaret hediye takdim edilmesi ile sona erdi.