Vali Aziz Yıldırım'dan Muhtarlar Günü mesajı

Yayımladığı mesajında, mühim görev üstlenen muhtarların gününü kutlayan Vali Yıldırım, “Köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynağının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat görevi başında bulunan muhtarlarımızın, bir kez daha hatırlanması düşüncesiyle hükümetimiz 2015 yılında 19 Ekim'in ‘Muhtarlar Günü' olarak kutlanmasını ilan etmişti. Muhtar; seçilmiş insandır, aynı zamanda da bir kamu görevlisidir. Sizleri seviyoruz, sizleri önemsiyoruz, o anlamda bizler sizlerle birlikte vatandaşımıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, vatandaşımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen Muşlu muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” şeklinde konuştu.