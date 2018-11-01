Vali Aziz Yıldırım'dan veda mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tekirdağ Valiliğine atanan Muş Valisi Aziz Yıldırım bir veda mesajı yayımladı.

Atanmasından ötürü bir veda mesajı yayımlayan Vali Aziz Yıldırım, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürü ve eşsiz geçmişi ile adını tarihe yazdıran bu güzel şehrin ve kahraman insanlarının 16 ay gibi kısa bir süre de olsa hizmetinde bulunmaktan onur ve büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 4 Temmuz 2017 tarihinde başladığım Muş Valiliği görevim süresince, kısa sayılabilecek bir zaman zarfında hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde ilimiz için önemli işlere imza attığımıza inanıyorum. İnsanı, tarihi, turizmi ve eşsiz lezzetleri ile insanı kendisine adeta bende eden bu güzel şehir ve insana kendini evinde hissettiren sıcakkanlı insanlarından ayrılmanın benim için de ziyadesiyle zor ve hüzünlü olduğunu bilmenizi isterim. Sevgili hemşehrilerim, 4 Kasım 2018 Pazar günü Ankara uçağı ile Muş'tan ayrılacağım. Muş'ta bulunduğum 16 aylık süre içerisinde bu şehre gönülden hizmet eden, çalışmalarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her daim yanımızda olan başta milletvekillerimize, askeri erkânımıza, belediye başkanlarımıza, yargı mensuplarımıza, üniversite mensuplarımıza, il genel meclisi başkanı ve üyelerimize, vali yardımcılarımıza ve kaymakamlarımıza, il müdürlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, tüm mesai arkadaşlarıma ve tabii ki Muşlu hemşehrilerimize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şahsıma Muş'a vali olarak hizmet etme imkânını veren başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlarımıza ve devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı Anadolu'ya açılan kapı olan bu kadim şehir Muş'ta görev yapmış olmanın onuruyla tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, helallik diliyorum. Ben hakkımı helal ettim. Allah'a (cc) emanet olunuz” ifadelerini kullandı.