Vali Gündüzöz'den “iş yerlerinizi erken açın” çağrısı

Dr. İlker Gündüzöz, esnafın iş yerlerini sabah geç saatlerde açtığını dile getirerek, “Rızıklar erken dağılır, o nedenle erken saatlerde dükkanlarımızı açmalıyız” dedi.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan valiler kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan İlker Gündüzöz, Muş'un çok büyük bir kent olduğunu, bu nedenle esnafın daha az uyuyarak daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Rızıkların erken saatlerde dağıtıldığını hatırlatan Vali Doç. Dr. Gündüzöz, “Sabah vali konağından çıktım yürüyerek valiliğe doğru gittim. Bir bakayım esnafımız ne yapıyor' diye merak ettim. Kimi esnafımız dükkanını yeni açıyordu, kimisi de henüz açmamıştı. Kepenkler kapalıydı. Esnaflarımız dükkanlarını biraz geç açıyor galiba. Rızıklar erken dağılır, o nedenle erken saatlerde dükkanlarımızı açmalıyız. Esnaflarımıza sesleniyorum; daha erken açacağız, daha az uyuyacağız, daha çok çalışacağız, yaptığımız işleri de heyecanla yapacağız. Dolayısıyla memleketimizin bir an için durmaya tahammülü yok. Bu memleket çok büyük bir memleket. Eğer biz, Türkiye olarak daha gelişmiş olursak, daha dik olursak, çevremize de faydamız olacak. Bölgemizde, coğrafyamızda insanlar acı çekerken, biz onları daha rahat himaye edeceğiz” dedi.

Esnaflar ise, durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllardır bir valinin erken saatlerde çarşıyı gezmesinin ve esnafları sormasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirttiler.