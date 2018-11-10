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Vali Gündüzöz'den Malazgirt ilçesine ziyaret

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz, ilk ziyaretini Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'te yaptı.


Beraberindeki Muş Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, Tarihi Milli Park alanında bir dizi incelemelerde bulanarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet 1071 Zafer Anıtı'nı ziyaret ettiler. 1071 Zafer Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Vali Gündüzöz, "İlk ziyaretimizi tarihi ilçemize yapmak istedik. Tarihi ilçemizde atalarımızın toprağında bulunmaktan son derece mutluyum" dedi.


Malazgirt Kaymakamlığı toplantı salonunda Malazgirt ilçesinde kayyum tarafından yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Gündüzöz, yapımı düşünülen projeler hakkında ilçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'dan bilgi aldı.


Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet, daha sonra Muş'a hareket etmek için ilçeden ayrıldı.

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