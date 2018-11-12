Vali Gündüzöz'den şehit ailesine taziye ziyareti

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit düşen askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gündüzöz ve Milletvekili Şimşek, beraberlerindeki Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve kurum amirleriyle Şehit Er İbrahim Özkur'un Leylek köyündeki taziyesine katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'un okuduğu duadan sonra Vali Gündüzöz, şehit babası Kudbettin Özkur'a taziye dileklerinde bulundu.

Şehit babası ile sohbet ederek sabır ve metanet dileyen Vali Gündüzöz, daha sonra il merkezine gitti.