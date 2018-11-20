Vali Gündüzöz'den yaralanan askere ziyaret

Dr. İlker Gündüzöz, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan Topçu Er Yusuf Mücahit Kaya'yı evinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürsel Cebeci, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy ile Er Yusuf Mücahit Kaya'yı ziyaret etti. Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, yaralı askerin babası Ersin ve annesi ile dedesi Kasım Kaya karşıladı.

Baba Ersin Kaya, oğlunun terhisine yaklaşık 110 gün kaldığını, şu an kısa süreliğine hava değişimi için geldiğini ifade ederek, “4 çocuğum var. İkisi kız, ikisi erkek. Oğlum Yusuf Mücahit en büyükleridir. Sizlerin gerçekleştirdiği bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gündüzöz ise, aile ile bir süre sohbet etti.