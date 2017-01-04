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04 Ocak 2017 16:43

Vali Yavuz, çocuk evlerini ziyaret etti

Vali Yavuz, çocuk evlerini ziyaret etti

04 Ocak 2017 16:43

Muş Valisi Seddar Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.
Kentteki çocuk evlerini önemseyen Vali Seddar Yavuz, ziyaretlerini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, şube müdürleri ve çocuk evi çalışanları ile birlikte çocukları ziyaret eden Vali Yavuz, devletin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu gelişim ve değişimden toplumun her kesiminin istifade ettiğini söyledi. Gelişmişliğin en güzel örneklerinden birinin de çocuk evleri olduğunu belirten Yavuz, “Bugün İlim Çocuk Evi’nde yavrularımızla birlikteyiz. Burada kalan 6 çocuğumuzun da kardeş oldukları bilgisini aldım. Kardeşlerin birlikte kalmalarının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Konfor ve imkân bakımından ancak ekonomik seviyenin üstünde olanlar bu şartları sağlayabilir. Bizim doldurmaya çalıştığımız şey ise sevgi ve şefkat açığıdır. Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. İmkânı olan vatandaşlarımıza ‘Koruyucu aile’ olmalarını tavsiye ediyorum. Koruyucu aile olmak isteyenler Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile irtibata geçsinler” dedi.



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