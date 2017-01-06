Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 13:20

Vali Yavuz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Vali Yavuz,

06 Ocak 2017 13:20

Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar devam ediyor.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Muş Valisi Seddar Yavuz, sosyal hukuk devlet ilkesinden hareketle, sosyal barışı ve sosyal adaleti tesis etmek amacıyla Muş’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vakfa kayıtlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kıyafet deposu oluşturulduğunu belirten Vali Yavuz, "Bu depoda hayırsever vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderilen 23 bin parça giyim malzemesi tespit edilen vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. Bu bağlamda, 166 okulda tespit edilen ihtiyaç sahibi 8 bin 624 öğrenciye ve merkeze bağlı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi 432 aileye 17 bin 248 parça bot, mont, elbise, pardösü gibi giyim yardımı yapılmıştır. Ayrıca, ilimizde misafir ettiğimiz yabancı uyruklu 29 aileye 288 parça bot, mont, elbise, pardösü gibi kıyafet, 20 aileye 10 adet soba, 125 battaniye 20 koli gıda paketi ile 85 kişiye 24 bin TL nakdi ve 9 bin 75 TL’lik ayni yardım yapılmıştır" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç