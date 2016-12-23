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23 Aralık 2016 13:14

Vali Yavuz öğrencilerle buluştu

Vali Yavuz öğrencilerle buluştu

23 Aralık 2016 13:14

Muş Valisi Seddar Yavuz, ’Kariyer Günleri’ programı kapsamında Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan’ın da eşlik ettiği Vali Yavuz, ilk olarak okulun idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Burada öğretmenlere yönelik bir konuşma yapan Vali Yavuz, devletin imam hatip okulları konusunda özellikle son dönemlerde ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi. Bu tür çalışmalara her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Bu okullarımıza gereken önemi göstererek, bu okullarda okuyan çocuklarımızın ve okul başarılarının iyi seviyelere getirilmesi için herkes işbirliğiyle gerekli çalışmaları yapmalıdır. Biz, imam hatip liselerini yeni baştan ihya etmeye ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Yetişecek bu şuurlu nesiller, kişileri referans almayacak, Müslüman’ın referansının Hz. Kur’an ve Hz. Peygamber olduğu bilinciyle yetişecektir. Bu neslin yetişmesinde en büyük görev siz değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Görevlerinizde hepinize başarılar dilerim" dedi.
Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilere hitap eden Yavuz, "Sizleri ülkeyi yeni baştan yüceltecek, İslam dünyasına ve ümmetine sahip çıkacak ve İslam dünyasında akan kan ve gözyaşına dur diyebilecek nesiller olarak görüyoruz. Hepimizin ortak hedefi ve amacı; yüce dinimize, ülkemize hizmet etmek ve onun hizmetinde olmak gibi bir temennimiz ve gayretimizin olmasıdır" diye konuştu.
Son zamanlarda yaşanan hain saldırılara da dikkat çeken Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Zaman zaman milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışan iç ve dış mihrakların saldırısına uğradığımız oldu. Birlik ve beraberliğimizi parçalamak isteyen 15 Temmuz darbe girişimi ve devam eden PKK saldırılarına rağmen hala bir ve beraberiz. 1040’larda başlayan Türkler, Kürtler ve diğer milletler arasındaki birliktelik, 1071’de bir sözleşmeye bağlandı. Bu sözleşmeyle bin yıldır bu topraklarda hakkı ve hukuku haykırmaya devam ettik. Bizim medeniyet tarihimizde ırkçılık kavramları yoktu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zihninde de ırkçılık yoktur. Her zaman söylediğim gibi bir kez daha söylüyorum, kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin. Bizim bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına mevki verirken memleketine, etnik kökenine bakmıyor, ayrımcılık yapmıyor, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki siz isteyin, başarılı olacağınız, muhataplarınızı memnun edecek meslekleri icra edin. Sevgili gençler, imam hatipli olmak; önder, lider ve örnek olmaktır. Dolayısıyla omuzlarınızda büyük bir yükün olduğunu da asla unutmayın. Kendinizi iyi yetiştirin ve okuyun. Hepinize hayatlarınızda başarılar diliyorum."
Vali Yavuz, program sonunda öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ’Gençlerle Başbaşa’ isimli kitabını hediye etti.



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