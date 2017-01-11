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11 Ocak 2017 15:28

Vali Yavuz TEOG birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

Vali Yavuz TEOG birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

11 Ocak 2017 15:28

Muş Valisi Seddar Yavuz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi olan Hayrun Nisa Bilgöl’ü ödüllendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için yapılan TEOG Sınavı’nda Türkiye birincisi olan Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencisi Hayrun Nisa Bingöl, babası Mehmet Bingöl ile birlikte Vali Yavuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yavuz, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi. Yavuz, "TEOG sınavında başarılı olan öğrencimiz ziyaretimize geldi. Bizde onu canı gönülden tebrik ederek ödüllendirdik. Çocuğumuzun başarısına sağlamış oldukları katkıdan dolayı okul idarecilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencimizin ailesini de ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan ile Okul Müdürü Nedim Öner de hazır bulundu.



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