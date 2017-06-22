Vali Yavuz’dan Başkan Asya’ya veda ziyareti

Vali Yavuz’un yaklaşık 2 yıllık görev süresi boyunca iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, herkesin ortak paydasının Muş olması güzel sonuçlar elde edilmesi için yeterli olduğunu ifade etti. Görev süresi içinde uyumlu çalışmasından dolayı Vali Yavuz’a teşekkür eden Başkan Feyat Asya, yeni görevinde kendisine başarılar dileyerek, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Seddar Yavuz da Muş’un kendisi için unutulmaz bir yere sahip olduğunu belirterek bu şehirde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Yavuz, Başkan Asya’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, hizmet yolunda kendisine başarılar diledi.

Veda ziyareti, Muş Belediyesi ek hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi sona erdi.