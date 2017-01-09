Vali Yavuz’dan çifte mesaj

Muş Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle birer mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyet Anayasasında haber alma özgürlüğünün güvence altına alındığını belirten Vali Seddar Yavuz, toplumun tarafsız, eksiksiz ve doğru haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biri olduğunu kaydetti. Halkın haber alma hakkını kullanmasına aracı olan gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Gazeteciler bu kamu görevini yerine getirirken algı operasyonlarına alet olmama gibi büyük bir sorumlulukları da vardır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini gündeme taşıdıkları konularla sorunların çözümüne katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyor, bu vesileyle görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum" dedi.

10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle de bir mesaj yayımlayan Vali Yavuz, 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç kabul edilerek, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı genel kurulunda 10 Ocak tarihinin, ’İdareciler Günü’ olarak kabul edildiğini hatırlattı. "Türkiye son yıllarda ekonomi, sosyal yaşantı ve demokratik haklarının yaygınlaştırılmasında gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümlerle, uluslararası alandaki aktif tutumuyla bütün dünyanın ilgi ve hayranlıkla takip ettiği bir ülke olmuştur" diyen Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin yükselen gücü, tüm dünyada ilgiyle ve dikkatle takip edilirken, tüm mazlum milletlerin de umudunun artmasına vesile olmuştur. Ülkenin her köşesinde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inançla çalışan idarecilerimiz, Türkiye’nin yakaladığı bu gelişme ivmesinde büyük pay sahibidirler. Ülkemiz bu değişim ve dönüşüm döneminde insanı merkeze koyan; etkili, toplumun dinamiklerini gözeten ve değişen sorunları çözmeye yönelik çaba sarf eden, ayrım yapmaksızın herkese eşit şekilde hizmet sunan, çağdaş, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim yapısını benimsemiş, emreden, buyuran devletten, hizmetkâr devlet anlayışına geçmiştir. Bu değişim ve dönüşümde mülki idare amirliği mesleği yeniden tanımlanmış ve idarecilik adanmışlık mesleği olarak kabul görmüştür. Mülki idare amiri kendisini vatanına ve milletine adayan, vatandaşlara efendilik eden değil, hizmet eden kişidir. Bu vesileyle milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, ülkemizin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde büyük emeği bulunan tüm mülki idare amirlerimizin İdareciler Gününü kutluyor, hayatlarını kaybeden ve görevi başında şehit düşen tüm meslektaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca vali ve kaymakam eşlerine de gösterdikleri büyük fedakârlıklar için şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkürü bir borç bilirim."