Vali Yavuz’dan Kadir Gecesi mesajı

Vali Yavuz, mesajında, feyz ve bereketini hep birlikte hissettikleri mübarek Ramazan ayının en özel gecelerinden Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle ’Bin aydan daha hayırlı’ olan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kadir Gecesinin inananlar için bir fırsat olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bizi en güzel aya ve en güzel ayın da en güzel gecesine kavuşturduğu için Allah’a hamd olsun. Sonlarına yaklaştığımız bu kutlu günleri oruçla, namazla, teravihle, fitre, zekât ve hayır hasenatla geçirmek adına fırsatları değerlendiren biz inananlar için bu gece bir fırsat gecesidir. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gecede ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Ramazan ayında da İslâm coğrafyasında yaşanan olaylar bizleri derinden üzmektedir. Özellikle Ramazan ayı boyunca çocuk, kadın, yaşlı demeden kardeşlerimize reva görülen zulüm, şiddet ve cinayetlerin üzüntüsü yüreğimizi dağlamaktadır. Dünyanın her yerinde zor durumda bulunan kardeşlerimizin akan kan ve gözyaşlarının durması, huzurlu ve mutlu olabilmeleri için bu gecede bol bol dua edelim. Kadir Gecesinin bu kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması en büyük dileğimizdir. Bu duygularla Muşlu hemşehrilerimin ve İslâm âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin; ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayır getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.