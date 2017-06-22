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22 Haziran 2017 10:50

Vali Yavuz’dan veda mesajı

Muş Valiliğinden Ordu Valiliğine atanan Seddar Yavuz, bir veda mesajı yayımladı.

Vali Yavuz’dan veda mesajı

22 Haziran 2017 10:50


Sosyal paylaşım sitesinden mesaj yayımlayan Vali Seddar Yavuz, Muş Valiliğinden Ordu Valiliğine atanması nedeniyle Muşlulara arz-ı veda ettiğini belirtti. Muş’u kadim bir şehir olarak tanımlayan Vali Yavuz, "Göklerinde merhum Sultan Alparslan’ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu kadim şehirde kahraman Muşluların hizmetinde olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malazgirt Zaferi ve toplumsal sözleşmesi sayesinde Anadolu’da bir Selçuklu, bir Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kurabildik. Bu topraklar şüheda koruması altındadır. Bu nedenle mübarek ve kutsaldır. Muş’ta valilik yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmek ve kahraman insanların hizmetinde bulunmak şerefini bahşeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Bakanlar Kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


Muş’ta görev yaptığı süre içinde aklını, yeteneklerini ve kamu kaynaklarını maksimum düzeyde halkın yararına kullanmak için gayret gösterdiğini belirten Vali Yavuz, şunları kaydetti:


"Hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışını hakim kılma gayreti içinde olduk. Çalışmalarımızda bize destek veren ildeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, milletvekilimize, kaymakam ve vali yardımcılarına, belediye başkanlarına, il müdürlerimize, sivil toplum kuruluşlarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, muhtarlarımıza ve basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muş’tan ayrılırken gönlümüzün ve kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Sevinçlerinizle mutlu olacak, üzüntülerinizle kederleneceğim. Karadeniz’in incisi Ordu’da da aynı anlayış ve fedakarlıkla çalışarak ulaşılamayan bir kişi bile bırakmamak hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğim. Bu duygularla hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Allah’a emanet olun."




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