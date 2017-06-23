Vali Yavuz’dan veda ziyaretleri

İlk olarak Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, her başlangıcın bir sonu olduğu ve Muş’taki görevinin sona erdiğini belirterek "Buradan Muş’un bir evladı olarak ayrılıyorum. Dolaysısıyla hem gönlümüz hem kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Biliyorum ki, bu şehir önümüzdeki süreçte çok daha güzel günler görecek. Ayrıca emin olun bu şehir çok güzel bir vali kazandı. Çünkü ilimize gelen valimiz donanımlı ve bu ülkeye gönül vermiş biridir. Benden çok daha iyi işler yapacağı konusunda hiçbir kuşkum yok. Bu birlik ve beraberliğin hizmet ve yatırımlar noktasında ciddi bir sıçramaya sebep olduğuna hepimiz şahidiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu şehirdeki herkese hakkımız helal olsun. Allah’a emanet olun" dedi.

Vali Yavuz daha sonra, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demir Türkoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhan Aksak, Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süne, CHP İl Başkanı İsmail Adanur, TÜMSİAD Başkanı Murat Meriç ve Memur-Sen Muş Şube Başkanı Fehmi Kuzey Vural’ı ziyaret etti.