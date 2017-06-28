Vali Yavuz’dan veda ziyaretleri

Kentteki basın kuruluşlarına veda ziyaretinde bulunan Vali Seddar Yavuz, yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcilerine veda etti. Muş’un kadim bir memleket olduğunu ifade eden Vali Yavuz, İslamiyet’in Viyana kapılarına kadar dayanmasının Malazgirt sayesinde olduğunu kaydetti. "Bu şehir şüheda korumasındadır” diyen Vali Yavuz, "Malazgirt Zaferi ve toplumsal sözleşmesi sayesinde Anadolu’da bir Selçuklu, bir Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurabildik. Bu topraklar şüheda koruması altındadır. Bu nedenle mübarek ve kutsaldır" diye konuştu.

Muş’un vizyon projesinin hazır olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Bunu kamuoyuyla fazla paylaşmadık. Çünkü bizim tek gayemiz bu kutsal diyara hizmet etmekti. Bizim vizyon projelerimiz onaylandı. Teksiltkent, çağrı merkezi, altyapı projesi hayata geçti. 2 yıldır duran Alparslan 2 Barajı’nda çalışmalar tekrar başladı. Bunun yanı sıra Malazgirt için çok güzel projeler onaylandı. Orada Sultan Alparslan’ın namazgahı, panoramik müze, Selçuklu mezarlığı gibi birçok projemiz yakın zamanda hayata geçecek. Belki bu hizmetleri Muş Valisi olarak görmeyeceğim ama çok da önemli değil. Dediğim gibi tek gayem göklerinde merhum Sultan Alparslan’ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu kadim şehirde kahraman Muşlulara hizmet etmekti" dedi.

Muş’a geldiği ilk günkü gibi heyecanını kaybetmediğini ifade eden Vali Yavuz, "Göreve başladığım ilk gün nasılsa şu anda aynı duyguları besliyorum. Hiçbir zaman düşüncem ve çalışma şevkimde değişim olmadı. Ben Muş’a veda etmiyorum, çünkü bunu fiziki bir ayrılık olarak görüyorum. Gönlüm her zaman burada olacaktır ve her zaman Muşluların hizmetinde olacağımı herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.