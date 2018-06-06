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06 Haziran 2018 12:33

Vali Yıldırım, Afrin kahramanlarını karşıladı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10.

Vali Yıldırım, Afrin kahramanlarını karşıladı

06 Haziran 2018 12:33

Komando Tugay Komutanlığından Afrin’e giden ve görev sonrası tekrar dönüş yapan askeri birlikleri Muş Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.


Muş Hava Meydan Komutanlığındaki karşılamaya; Vali Aziz Yıldırım, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Hava Meydan Komutanı Aytaç Öztekin ve askeri personel katıldı. Uçaklardan inen askeri birlikleri selamlayan Vali Aziz Yıldırım, hepsiyle tek tek tokalaştı. Burada askerlere hitap eden Vali Yıldırım, Türk askerinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını ifade ederek, "Sizler sınır içinde olduğu gibi gerektiğinde sınır ötesinde de mazlumların yardımına koştunuz. Orada akan kan ve gözyaşına dur dediniz. Hangi terör örgütü ve işbirlikçileri olursa olsun bizim için fark etmez bir daima mazlumların yanındayız. Terör ve teröristin karşısındayız. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, milletimize, devletimize göz diken kim olursa olsun her zaman olduğu gibi bugünde yarında diz çöktürmesini biliriz. Sizler sınır ötesinde bir göreve gittiniz ve aynı zamanda oralarda ülkemizi milletimizi temsil ettiniz. İnsanlar Türk askeri geliyor diye sizlere koştu. Hepinizden Allah razı olsun, rabbim ayağınıza taş değdirmesin" dedi.


Vali Yıldırım, daha sonra tüm askeri personel adına Afrin’den dönen birliğin başında bulunan Binbaşı Vedat Er’e Muş Lalesi Motifli tablo hediye etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından askeri birlikler görev yerleri olan Tatvan’a ve ailelerinin yanına yolcu edildi.




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