Vali Yıldırım, kız çocuklarının okutulmasını istedi

Vali Aziz Yıldırım’ın köy ziyaretlerine Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Vali Yıldırım ve beraberindekileri köy girişinde köy muhtarı Ferit Çelik ile köylüler karşıladı. Köylülerin sorunlarını dinleyen Vali Yıldım halka yönelik yaptığı konuşmasında, “Kıymetli kardeşlerim bugün sizleri ziyaret etmek ve sizlerle bir arada olmak istedim. İl merkezine 20 kilometre mesafede olan köyde 97 hanede yaklaşık 330 vatandaşımız yaşamaktadır. Köyümüzde yaptıklarımıza baktığımda Özel İdaremizce 2015-2018 yıllarında asfaltlama, içme suyu, okul onarım işi, çevre düzenleme, parke taşı döşeme işi gibi işlere 2.001,044 TL’lik kamu yatırımı yapılmıştır. Köyümüze 2015 yılından 2018 Mayıs ayına kadar Sosyal yardım giderleri olarak 327,572 TL, yaşlı, engelli evde bakım yardımları için 147,060 TL ödeme yapılmış ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan desteklemelerde 191,651 TL tarım desteklemelerinden faydalandırtılmıştır” dedi.

“Sizlerden isteğim, çocuklarınızı okutun”

Kız çocuklarının okutulmasını isteye Vali Yıldırım, “Kız çocukları başta olmak üzere, köy halkından çocukların okutulmasını istiyorum. Ayrıca yapılan yatırımlara sahip çıkın ve koruyun. Benim sizlerden isteğim, çocuklarınızı okutun. Özellikle kız çocuklarının okutulmasına özen gösterin. Köy ve çevremizin temizliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterin. Su ve elektrik kullanımında israftan kaçının” şeklinde konuştu.