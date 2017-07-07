Vali Yıldırım, kurum müdürlerini kabul etti

Son Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğinden Muş Valiliğine atan Aziz Yıldırım, kurum amirlerini makamında kabul ederek, kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi aldı. Yıldırım, kurumlarda görevli personelin vatandaşın sorun ve taleplerine çözüm odaklı ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hizmet vermesi konusunda talimat vererek, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, idareci olarak kamu hakkını korumak ve kamu kaynaklarını doğru kullanmada birinci derecede sorumlu olduğunuzu unutmayın. Hepimizin amacı, vatandaşlarımızın talep ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek ve devletimizin şefkatini en iyi şekilde yansıtmaktır. Ziyaretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.