Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 10:33

Vali Yıldırım Malazgirtliler ile bayramlaştı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesini ziyaret ederek kurum amirlerinin ve vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Vali Yıldırım Malazgirtliler ile bayramlaştı

24 Ağustos 2018 10:33


Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte geldiği Malazgirt’te kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Malazgirt Öğretmenevi önünde düzenlenen bayramlaşma törenine Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Karaoğlan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Malazgirtli iş adamları katıldı. Bayram töreninin ardından Vali Yıldırım, beraberindekilerle çarşı merkezine geçerek esnafın ve halkın bayramını kutladı.


Yeni yapılan Malazgirt kent meydanında vatandaşlarla bayramlaşan heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına da katılan Vali Yıldırım, daha sonra ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç