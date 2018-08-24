Vali Yıldırım Malazgirtliler ile bayramlaştı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte geldiği Malazgirt’te kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Malazgirt Öğretmenevi önünde düzenlenen bayramlaşma törenine Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Karaoğlan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Malazgirtli iş adamları katıldı. Bayram töreninin ardından Vali Yıldırım, beraberindekilerle çarşı merkezine geçerek esnafın ve halkın bayramını kutladı.

Yeni yapılan Malazgirt kent meydanında vatandaşlarla bayramlaşan heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına da katılan Vali Yıldırım, daha sonra ilçeden ayrıldı.