Vali Yıldırım Malazgirt’te

Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, ilk olarak Malazgirt Öğretmenevi konferans salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra ilçeye bağlı Çayırdere, Okçuhan ve Aynalıhoca köylerini ziyaret ederek, köy sakinleri ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın da eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlar Vali Aziz Yıldırım’a mağduriyetlerini dile getirdiler.

Vali Yıldırım, köylerde yapılan ve yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, “Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız. Muş’un terör ile anılmasının önüne geçmeliyiz. Değerli Malazgirtliler, bizden hizmet talep etmeliler. Belediye başkanlığı yapan değerli kaymakamımız bunu yerine getirmeye çalışıyor. Köylerimizde yollar yapılıyor. Her yıl gitgide çok güzel hizmetler gelmeye başlıyor. Bugün ayağınıza kadar bütün kurum müdürlerimizi kendim ile birlikte getirdim. Ne sıkıntınız varsa söyleyin, devlet her zaman yanınızdadır" şeklinde konuştu.

Vali Aziz Yıldırım, Malazgirt’e bağlı bu üç köyü gezdiklerini de belirterek, “Daha gelir gelmez bizden istek ve talepleriniz oldu. Bizler devletin imkânlarını siz değerli kardeşlerimize vermekle yükümlüyüz. Yani bir şeyi isterken hep devletten istiyoruz. Devletimize bizler sahip çıkmalıyız, sizler sahip çıkmalısınız. Yoksa aynı Suriye ve Irak gibi oluruz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Hep birlikte devletimize sahip çıkmanın zamanıdır” dedi.

Vali Yıldırım, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Serdar Özkan ile Malazgirt Belediyesi ile kardeş belediye İstanbul Başakşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.