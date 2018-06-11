Vali Yıldırım, muhtarlarla bir araya geldi

Hasköy Aile Sağlığı Merkezinin konferans salonunda yapılan toplantıya; Muş Valisi Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı Ahmet Özkan, Belediye Başkanı Mürsel Özen, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Haziran’da yapılacak seçimde muhtarların görev ve sorumluluklarıyla ilgili ve genel seçim bilgilendirmesi yapıldı.

Toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Aziz Yıldırım; "Hepinizin bildiği gibi demokrasi insanların kendi kendisini yönetmesinden ibaret bir sistemdir. İnsanlar tarafından oluşturulmuş, bugüne kadar en az hatası görülen en az sıkıntısı çekilen bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de demokratik bir hukuk devletidir. Böyle olunca demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının en başında gelen ise seçimlerdir. Seçimlerin özgür bir vaziyette yapılması gerekmektedir. Seçimlerde insanlarımız köylerimizde, gerekse de mahallelerinde hangi partiye oy vermeyi arzu ediyorlarsa o partiye oy vermelerini özgür bir şekilde devam ettirebilmeleri lazım. Bizde bunun için gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi 30 Nisan itibari ile seçim sürecine girdik ve 24 Haziran 2018 tarihi itibari ile hep birlikte güzel bir şekilde demokrasiye ve kendimize yakışır bir şekilde seçimleri yapacağız" dedi.

"Bu seçim hem ilimizden milletvekillerimizi yüce meclisimize gönderecek hem de Cumhurbaşkanımızı devletimizin en başındaki insanı seçecek olduğumuz bir seçim" diyen Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili muhtarlarımıza ne tür görevler düşüyor, bunu İl Emniyet Müdürlüğümüz anlattı. Zaten sizlerde seçilerek gelen insanlar olduğunuz için seçimin ne demek olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu seçimin diğerlerinden bir iki farklılığı var. Bu seçimin ülke için önemli olduğu konu, sistemin bir anlamda parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş anlamını taşıyacak olan başkanlık sistemine geçiştir. Ülkemiz bugüne kadar parlamenter sistemle idare olunuyor, önce milletvekillerini seçiyorduk sonra en çok oyu alan partinin ya da en çok milletvekili olan partinin genel başkanı, Başbakan oluyordu. Bakanları, Cumhurbaşkanı ile birlikte seçip görevlendiriyorlardı, hükümet kuruyorlardı ve bu şekilde yönetim başlamış oluyordu. Şimdi artık biz milletvekillerimizi seçeceğiz, seçmenlerin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımızda bakanları görevlendirecek, ondan sonra da sistem çalışmaya başlayacak ve devam edecek. Meclise göndermiş olduğumuz milletvekillerimizde yasa yapmaya vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek."