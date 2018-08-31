Vali Aziz Yıldırım, Muş Havaalanının terminal binası ve mütemmim tesisleri ile apron inşaat çalışmaların devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunarak, çalışmaları yürüten firmanın yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, “Zemin katı tüm yolcu hareketlerini toplayacak, kolay ulaşılır ve yolcu alanları bina içinde bütün olarak algılanır şekilde planlamış ki bu sayede yolcu alanlarının birbirine akması ve tek bir büyük hol olarak algılanması sağlanmaya çalışılmıştır. Büyük hol; bir ucunda VIP salonuyla, diğer ucunda ise bir iç avluya bakan geniş cam yüzeyle sınırlandırılmış durumdadır. Yolcu bekleme salonu, gerektiğinde iç hat-dış hat bekleme salonu olarak bölünebilirken; bagaj alım salonu da gerektiğinde dış hat uçuşlarına hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Muş Havalimanı yeni terminal binasının hem sade, çevreci, kolay ulaşılabilir, işletme maliyetleri düşük, hem de özgün bir tasarıma sahip olmasını amaçlamıştır. Muş yeni havaalanı terminal binası ve mütemmim tesisleri ile apron inşaatında kapalı alanı 11 bin 200 metrekare olmakla beraber yeni apron 51 bin 250 metrekare bir alana sahiptir. İşin yaklaşık keşif bedeli 41 milyon 221 bin 763 TL’dir. Ayrıca 351 araç kapasiteli otopark alanı da oluşturulmuştur. Mevcut havalimanımız 1992 yılında sivil trafiğe açılmış ve 2003 yılında 334 iniş-kalkış yapan uçak sayısı bugün 2 bin 535 uçak ve 378 bin yolcu sayısına ulaşmıştır. Ancak 100 bin yolcu kapasiteli mevcut binamız bu trafiği kaldırmakta artık yetersiz kalıyordu. Yapılacak yeni binamız bu yolcu trafiğine hizmet verebilecek bir düzeye kavuşacaktır. Şimdiden ilimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Vali Aziz Yıldırım’a incelemelerinde Muş Hava Meydan Müdürü Semih Tırpancı eşlik etti.