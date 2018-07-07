Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 16:38

Vali Yıldırım Tarihi Milli Park çalışmaları yerinde inceledi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Yıldırım Tarihi Milli Park çalışmaları yerinde inceledi

07 Temmuz 2018 16:38


Vali Aziz Yıldırım ve beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ethem Boz, Orman ve Su işleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere Malazgirt ilçesine geldi. Vali Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde ‘Bin Yıllık Geçmişten, Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt’ projesi kapsamında yapılan Tarihi Milli Park yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl ilçemizde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinliklerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine Cumhurbaşkanımızın katılacağını umut ediyoruz. O yüzden hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi ilçemizde yapılan bu tarihi milli park, şanlı Türk tarihi açısından çok anlamlı olacak ve çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında, Çanakkale’ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Muş’a ve Malazgirt’e de Türkiye’nin her tarafından öğrenciler gelecek. Tarihi milli park çalışmasının Muş’a ve Malazgirt’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Proje kapsamında Malazgirt eski alayı mevki üzerinde yapılan tarihi milli parkın içerisinde Sultan Alparslan makamı ve Sultan Alparslan Namazgâhı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafeteryaların yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç