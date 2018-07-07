Vali Yıldırım Tarihi Milli Park çalışmaları yerinde inceledi

Vali Aziz Yıldırım ve beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ethem Boz, Orman ve Su işleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere Malazgirt ilçesine geldi. Vali Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde ‘Bin Yıllık Geçmişten, Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt’ projesi kapsamında yapılan Tarihi Milli Park yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl ilçemizde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinliklerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine Cumhurbaşkanımızın katılacağını umut ediyoruz. O yüzden hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi ilçemizde yapılan bu tarihi milli park, şanlı Türk tarihi açısından çok anlamlı olacak ve çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında, Çanakkale’ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Muş’a ve Malazgirt’e de Türkiye’nin her tarafından öğrenciler gelecek. Tarihi milli park çalışmasının Muş’a ve Malazgirt’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Proje kapsamında Malazgirt eski alayı mevki üzerinde yapılan tarihi milli parkın içerisinde Sultan Alparslan makamı ve Sultan Alparslan Namazgâhı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafeteryaların yer alıyor.