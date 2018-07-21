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21 Temmuz 2018 15:44

Vali Yıldırım tarihi milli park çalışmalarını denetledi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Yıldırım tarihi milli park çalışmalarını denetledi

21 Temmuz 2018 15:44


Vali Aziz Yıldırım ve beraberinde Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ethem Boz, Orman ve Su işleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde incelediler. Vali Aziz Yıldırım, "Bu yıl ilçemizde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinliklerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine Cumhurbaşkanımızın katılacağını umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinliklerine geleceğini umut ederek hazırlıklarımızı yoğun şekilde devam ediyoruz. Tarihi ilçemizde yapılan bu tarihi milli park, şanlı Türk tarihi açısından çok anlamlı olacak ve çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında, Çanakkale’ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Muş’a ve Malazgirt’e de Türkiye’nin her tarafından öğrenciler gelecek. Tarihi milli park çalışmasının Muş’a ve Malazgirt’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Proje kapsamında Malazgirt eski alayı mevki üzerinde yapılan tarihi milli parkın içerisinde okçular vakfı tarafından birçok etkinlik yapılacak. Sultan Alparslan makamı ve Sultan Alparslan Namazgâhı, tören meydanı, cami, konser alanı, lokanta ve kafeteryaların yer alıyor.




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