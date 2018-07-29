Vali Aziz Yıldırım, Muş Garnizon Komutanı Binbaşı Atilla Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte yapımı devam eden Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. 26 Ağustos’ta yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Malazgirt ilçesine gelen Vali Yıldırım, ilk olarak Tarihi Milli Park’ın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmasında Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor. Tarihi ilçemizde yapılan bu park, şanlı Türk tarihi açısından çok anlamlı olacak ve çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, Çanakkale’ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Malazgirt’e de Türkiye’nin her tarafından öğrenciler gelecektir" dedi.

Proje kapsamında Malazgirt eski alayı mevki üzerinde yapılan tarihi milli parkın içerisinde Sultan Alparslan makamı ve namazgâhı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafeteryalar yer alıyor.