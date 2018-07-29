Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 19:00

Vali Yıldırım Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını inceledi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Yıldırım Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını inceledi

29 Temmuz 2018 19:00


Vali Aziz Yıldırım, Muş Garnizon Komutanı Binbaşı Atilla Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte yapımı devam eden Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. 26 Ağustos’ta yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Malazgirt ilçesine gelen Vali Yıldırım, ilk olarak Tarihi Milli Park’ın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmasında Malazgirt Savaşı’nın Türklerin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yılı kutlama etkinlikleri hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor. Tarihi ilçemizde yapılan bu park, şanlı Türk tarihi açısından çok anlamlı olacak ve çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, Çanakkale’ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Malazgirt’e de Türkiye’nin her tarafından öğrenciler gelecektir" dedi.


Proje kapsamında Malazgirt eski alayı mevki üzerinde yapılan tarihi milli parkın içerisinde Sultan Alparslan makamı ve namazgâhı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafeteryalar yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç