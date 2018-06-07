Vali Yıldırım: “Terörü yanımızdan kovmamız lazım”

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bulanık ilçesine bağlı Adıvar köyünü ziyaret etti. Vali Yıldırım’a ziyaretleri kapsamında Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ile kurum amirleri eşlik etti. Vali Yıldırım ile beraberindeki heyeti, Adıvar Köyü Muhtarı Hüseyin Cevlo ve köylüler tarafından karşılandı. Bir araya geldiği köylülerin sorununu dinleyen Vali Yıldırım, “Bugün sizleri ziyaret etmek ve sizlerle bir arada olmak istedim. Köyde 302 hanede yaklaşık bin 380 vatandaşımız yaşamaktadır. Köyümüze yapılanlara baktığımda, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımızca 2017-2018 yıllarında 2 milyon 338 bin TL, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 yılında ilkokul bakım onarım işine 60 bin TL’lik kamu yatırımı yapılmıştır. Köyümüze 2016 yılından 2018 Mayıs ayına kadar sosyal yardım giderleri olarak 308 bin 706 TL ödeme yapılmış, ayrıca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan desteklemelerde 1 milyon 763 bin 463 TL tarım desteklemelerinden faydalandırılmıştır” dedi.

“Bunu kendimiz için, geleceğimiz için yapmamız lazım”

Bölgedeki göç ve terör olaylarına değinen Vali Yıldırım, “Devletimiz, vatandaşımızın hangi partiye oy verdiğine, bölgesine, ırkına hiçbir şeyine bakmaz. Vatandaşım varsa hizmet gidecek der. Çünkü vatandaşımın hepsi eşit, hepsi birinci sınıf insan, hepsi kıymetlidir anlayışıyla hizmet eder. Peki, buna karşı PKK ne yapıyor? Ne verdi şimdiye kadar? Bölgeye acı, kan, gözyaşı ve güvensizlik verdi. Niye bizim nüfusumuz azalıyor. 2011 yılında 416 bin nüfusumuz varken, bugün 404 bin. Üstelik doğurganlıkta da Muş, ülke genelinde ön sıralarda iken, ama vatandaşımız buradan göçüyor. Diyor ki gençler ‘burada iş yok.’ Niye iş yok, çünkü kimse bu cennet gibi topraklara yatırım yapmak istemiyor. Çünkü ‘terör var’ diyor. Sermaye korkaktır, en ufak bir tedirginlikte gider. Böyle düşünürsek, burada yaşayan vatandaşımız biraz parasını topladığında yatırım yapmak için batıya gidiyorsa, batıdaki adam gelmez buraya tabi. Terörle anılmaya devam ederse hiç gelmezler. O zaman biz kendimize bizden sonraki nesillere iyilik yapmak istiyorsak, mutlaka terörü yanımızdan kovmamız lazım. Terör ve yandaşlarına hiçbir şekilde destek vermememiz lazım. Bunu kendimiz için, geleceğimiz için yapmamız lazım” şeklinde konuştu.