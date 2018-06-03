Vali Yıldırım Varto’da iftar açtı

Vali Yıldırım, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ve kurum amirleriyle Bağiçi köy okulunun girişinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve Köy Kuhtarı Abdulbaki Kayaalp’tan köyün sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra köylülerin sorunlarını dinleyen Vali Yıldırım, sorunlarının çözümü yönünde kurum amirlerine gerekli talimatları verdikten sonra Aşağı Hacıbey köyüne geçti. Aşağı Hacıbey köyündeki taziye evinde köylülerle bir araya gelen Vali Yıldırım, yapılan semt sahasında incelemelerde bulundu. Zorabat köyü Ada mezrası ve Karameşe köyünü de ziyaret eden Vali Yıldırım, Varto Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri, gaziler, dul ve yetimler onuruna Varto Anadolu İmam Hatip Lisesinde verilen iftar yemeğine katıldı.

Burada konuşan Vali Yıldırım, Varto’nun güzel bir ilçe olduğunu söyleyerek, “Bizler terör konusunu gündemimizden çıkarmalıyız ki buradaki bu güzellikleri diğer vatandaşlarımız da görebilsinler. Bizler devlet olarak bundan sonra sizlere daha iyi hizmet etmek için çaba gösteriyoruz ve en iyi şekilde hizmet alacaksınız. Çünkü bu topraklar kıymetli topraklardır. Bu bölge Türklerin Anadolu’ya girdiği ve yurt edindiği yerlerdir. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz ve siz değerli vatandaşlarımızla hep birlikte çaba göstererek ilçemize daha iyi hizmet edeceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet götürürken, terör konusunda da kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise, yaptıkları çalışmalarda Vali Yıldırım’ın her zaman desteğini gördüklerini belirterek, “Valimiz bizim yaptığımız tüm hizmetlerde bize destek olmaktadır. İlçemize gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretten ve verdiğimiz iftar yemeğinde bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine saygılarımızı sunarız” dedi.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesinde verilen iftar yemeğinde iftarını açan Vali Aziz Yıldırım, daha il merkezine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.