Vali Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Aziz Yıldırım, “Tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş Türk milleti, engin devlet tecrübesini ve diğer topluluklara örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşımıştır. Birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına kast edenlere cevap vermek noktasında, Atatürk'ün önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi veren bu millet, cumhuriyetin ilanıyla emin ve kararlı adımlarla tarih sahnesindeki yürüyüşüne devam etmektedir. Son olarak 15 Temmuz'da milletimiz vatan ve bayrak uğruna tanklara, uçaklara karşı topyekûn bir ve beraber olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bugün de 29 Ekim 1923 yılında tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kuruluşundaki heyecan ve gururu 95. yılında yeniden hissetmekte ve bu sevinci milletçe hep birlikte yaşamaktayız. Millet olarak elbirliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok daha güçlenerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Tıpkı asırlar boyu hakkı haykıran, Ortadoğu'yu, Balkanları, Kafkasları, Afrika'yı, hatta tüm insanlığı kucaklayan bir anlayışla yeni bir dirilişin, kutlu yürüyüşün temsilcileri olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” dedi.