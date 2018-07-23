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23 Temmuz 2018 15:46

Vali Yıldırım’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Yıldırım’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

23 Temmuz 2018 15:46


Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Muş Valisi Aziz Yıldırım, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Kamu yönetimi ile vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi gören basınımız, demokrasinin ve cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiş ve getirmektedir. Son dönemde yaşanan menfur darbe girişimi gösterdi ki milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları, demokrasilerin en büyük güvencesidir. Milli iradeye vurulmak istenen bu kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde, ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve internet televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.




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