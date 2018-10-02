Vali Yıldırım'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Muş Valisi Aziz Yıldırım bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk ve İslam Coğrafyasında görev yapan din görevlilerinin haftasını kutlayan Vali Yıldırım, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında ‘Camiler Haftası' olarak ilan etmiş, o zamandan itibaren bu hafta ‘Camiler Haftası' olarak kutlamıştır. Ancak camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Sadece camiye gelen cemaatle yetinmemiş görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstermiş onların dertleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu ayrıntı göz önüne alınarak 2003 yılından bu yana, bu hafta ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Asr-ı Saâdetten bugüne mescit ve camilerimiz hem Allah'a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekânlardır. Allah katında en makbul yerler olan camiler, içinde Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı O'na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir. Camilerimiz; dil, renk, ırk, makam, mevki farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştirir, birliğimizi pekiştirir, imanımızı ve istiklalimizi simgeler. Minâreleri tevhîdin sembolü, ezanları şehâdetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır. İslam tarihi boyunca şehirler cami merkezli planlanmıştır. Dolayısıyla, cami şehrin merkezini belirler, şehir planının kurucu öğesidir ve şehir caminin etrafında şekillenir. Çevresinde yaşanan şehir hayatı, caminin bir devamı olarak gelişir. İstanbul'un o görkemli tarihine ruhunu veren Sultanahmet'ten, Edirne'yi Selimiye'den, Diyarbakır'ı Ulu Cami'den ayrı düşünebilir misiniz? İslam düşüncesinde şehirlerin ruhu vardır ve şehir o ruh ile anlam kazanır. Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil, tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir. Nitekim İstiklal mücadelemizin en önemli birleştirici merkezlerinden biri camilerimiz olmuştur. Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde, minarelerinden yükselen salâlarıyla, camilerimizin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” temasıyla kutlanacak olan hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetine emek vermiş örnek şahsiyetler hatırlanacaktır. Aziz milletimizin cami ve Kur'ân kurslarımızın ihyâsı için gösterdiği destek ve fedakârlıklar hayırla yâd edilecektir. Geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi îmârı için gayret gösterenlerden ahirete irtihal edenlere Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim bizlere de hademe-i hayrat olmayı, insanlığa hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin. Bu vesileyle başta Muş'ta olmak üzere tüm Türk ve İslam Coğrafyasında görev yapan din görevlilerimizin bu özel haftasını kutluyorum. Toplumsal dayanışmayı sağlamaları yönünde yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diliyorum."