Vali Yıldırım’dan Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal Rütbesi’ ile ’Gazilik’ unvanının verildiği günün yıldönümünün ’Gaziler Günü’ olarak kutlandığını hatırlatan Vali Aziz Yıldırım, "Milletimiz, tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir" dedi.

"Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar maddi değerler karşılığında alınmamış, kanla sulanarak kazanılmıştır. Bu sebeple şehit ve gazilerimize minnettarız" diyen Vali Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim insanımız vatanını canı pahasına savunmayı görev bilmiş dün olduğu gibi bugünde aynı duyguları taşımaktadır. Nitekim 15 Temmuz günü tankın namlusuna kendisini hedef belirlemiş gözünü kırpmadan vatanı savunmuştur. Bu toprakların ilelebet bizim olduğunu bir kez daha ispatladık. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi rahmetle anıyor Gazilerimize sıhhatli bir hayat diliyorum."