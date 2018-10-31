Vali Yıldırım'dan İl Jandarma Komutanlığına veda ziyareti

MUŞ (İHA) – Tekirdağ'a atanan Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığına veda ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tekirdağ'a atanan Vali Aziz Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve askeri personel tarafından karşılanan Vali Aziz Yıldırım, askeri personele hitap etti. Askeri personelden helallik isteyen Vali Aziz Yıldırım, “Bunu söylemek benim için çok zor. 16 aydır buradayım, son çıkan kararname ile bildiğiniz gibi Tekirdağ iline atandım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle uygun görülmüş. Nasip olursa önümüzdeki hafta içerisinde büyük bir ihtimalle de pazartesi ya da salı günü ayrılacağım. Yine nasip olursa bir dahaki hafta çarşamba günü de Tekirdağ'da göreve başlayacağım” dedi.

Askeri personele “Çok kıymetli kardeşlerim” diye hitap eden Vali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu vatanın yiğit evlatları, dâhili ve harici düşmanların olduğu her yerde bu vatanın bekası ve bu milletin istiklali için bedbahtların karşısında daima bu vatanın evlatları dikiliyor. Allah hepinize daha çok güç versin. Ben görev yaptığım süre içerisinde sizlerden razıyım. Sizlere görevinizde ve aile hayatınızda başarılar dilerim. Hepiniz Allah'a emanet olun.”

Ziyarette şeref defterini imzalayan Vali Yıldırım'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal tarafından hediye takdim edildi.

Ziyaret, askeri personel ile toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.