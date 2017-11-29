Vali Yıldırım’dan kandil mesajı

Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Vali Aziz Yıldırım, "İlahi vahyin en son tebliğ edicisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı Âlemlere Rahmet olan Peygamber Efendimizin doğum yıldönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 29 Kasım Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle Muşlu hemşehrilerim, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum" dedi.

Peygamber Efendimizin güzel ahlakına da değinen Vali Yıldırım, "Mevlit Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (SAV) doğumunu kutladığımız, O’nun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O’nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır. Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan örnek bir hayat sürmüş Peygamber Efendimiz; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü bizzat kendi yaşantısında insanlığa göstermiştir. Bu mübarek gün, manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın had safhaya çıktığı müstesna zamanlardan biridir. Mevlit gibi kutsal gün ve geceler, bizlere ferdi ve toplumsal hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, yenilenme ve ümitsizlikten kurtulma fırsatı ve imkânı vermektedir. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlit Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve değerli Muşlu hemşehrilerimin Mevlit Kandili’ni tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.