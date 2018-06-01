Vali Yıldırım’dan köy ziyareti

Vali Aziz Yıldırım’a köy ziyaretlerinde; İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ile kurum amirleri eşlik etti. Vali Yıldırım ve beraberindekileri Kurganlı Atasay Kamer İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde köy muhtarı Şemşettin Darğun, köylüler ve okul öğretmen ve öğrencileri karşıladı. Burada vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, Kurganlı köyü sakinleri ile bir araya gelmek istediğini söyledi. Köyde 120 hanede yaklaşık 610 vatandaşın yaşamını sürdürmekte olduğunu hatırlatan Vali Yıldırım, "Köyümüzde yollarımız stabilize yol çalışmaları ve köy içi parke döşeme çalışmaları yapılacak ayrıca 2 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirilecektir. Okulumuza ve köyde yaşayan gençlerimiz için bir futbol sahası ile okulumuzda basketbol ve voleybol olarak kullanılacak bir alan çalışması yapılması için talimat verdim. Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımızca 2017 yılında asfaltlama ve yol çalışmaları yapımı için 260 bin TL, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılacak yeni 5 derslikli okul için 850 bin TL’lik kamu yatırımı yapılmıştır. Köyümüze 2016 yılından 2018 Mayıs ayına kadar sosyal yardım giderleri olarak 145 bin TL ödeme yapılmış, ayrıca bin 250 adet küçükbaş ve bin 200 adet büyükbaş hayvan bulunan köyümüze Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından 384 bin 856 TL tarım ve hayvancılık desteklemesi yapılmıştır. İmarsız yapılaşma konusunda sıkıntılarınız var bunları dile getirdiniz ancak imarsız sakın iş yapmayın bundan dolayı mağduriyetler olabilir. Bunun için öncelikle bu konuyu ilgili kurumlar ile görüşün ve istişare edin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın son günlerde dile getirdiği imar konusunda açıklamaları var onları da ileriki günlerde net bir şekilde hepimiz göreceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından çocukları da unutmayan Vali Yıldırım, çocuklara çikolata ve oyuncak dağıtarak onları sevindirdi.