Vali Yıldırım'dan mezra ziyareti

Vali Aziz Yıldırım, beraberindeki İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Düzalan, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Millî Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu, Muş Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Üçevler Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Adem Altunyurt ve İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin ilgili şube müdürlerini Muhtar Hamit Taşdemir, vatandaşlar ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar karşıladı.

Köy ve mezralar hakkında muhtardan bilgi alan Vali Aziz Yıldırım; mezraya gelirken yolların gayet iyi durumda olduğunu söyledi. Mezraya ulaşmak için 2-3 saat gibi bir zamanda il merkezinden buraya geldiklerini hatırlatan Vali Yıldırım, “İlimizin en uzak mezrası ama gayet temiz ve iyi bir konumda. Özel idare ekiplerimizce yol çalışmaları yapılmaya devam ediyor, eksikliklerin de giderilmesi konusunda talimat verdik. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayım. Devlet olarak her köyümüze, en ücra mezralarımıza kadar hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle her daim vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Köy muhtarı Hamit Taşdemir ise, “Yıllar önce ilimizde valilik yapan Dr. Cengiz Akın ve Erdoğan Bektaş, İnardı merkez civarlarına gelmişlerdi, onlara buradan şükranlarımızı sunuyorum. Ondan sonraki süreçte en uç mezra olan Konak mezramıza yine gelen ilk valimiz sizsiniz, bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle çok mutluyuz, gururluyuz. Özel İdare Genel Sekreterimiz, sizlerin de talimatlarıyla bölgede ciddi çalışmalar yapmaktalar. Yol genişletme çalışmaları taleplerimiz de var, onları da siz emir buyurdunuz yapacaklar. İnardı merkez ve bağlı Güvendik, Konak, Altıkardeş, Balcılar, Soğukpınar, Danacık ve Kırık olmak üzere toplam 8 mezramız var. Konak mezrası il merkezimize yaklaşık 80 kilometre mesafededir ve çevremizde Diyarbakır, Batman, Bitlis illerine sınır komşusuyuz. Bu illere de yaklaşık 80 ila 100 kilometre mesafededir. Başta size ve sizinle birlikte gelen tüm heyetinize çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Muhtarın evine konuk olan Vali Aziz Yıldırım, ziyaretlerinde vatandaşlarla hasbihal ettikten sonra beraberindeki heyetle birlikte mezradan ayrıldı.