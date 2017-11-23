Vali Yıldırım’dan ’Öğretmenler Günü’ mesajı

Ülkemizin, bütün dinamikleriyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye birçok alanda çok önemli başarılara imza attığını ve krizlerin ekonomileri sarstığı dönemlerde bile çevresine güven veren, değerlerine sahip çıkan bir devlet olmasını bildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarılarda, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin payı büyüktür. Biliyoruz ki bu dünyada emek verilmeye değer en önemli varlık insandır. Bu bakımdan, ’İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışını benimsemiş bir devlet olarak, insana yapılan her türlü yatırıma büyük değer atfederek, öğretmenlerimizi baş tacı ediyor ve emeklerini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin geleceğimizin teminatı çocukların ve gençlerin önünde bir rehber ve bir ışık olarak milli ve manevi değerleri yaşatarak, gelişen ve değişen dünyada hızla üretilen bilim ve teknolojiye ayak uydurarak, her alanda bir adım önde olmak için gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yıldırım, "Ülkemiz bütçesinden eğitime ayrılan pay, diğer tüm kalemlerin üzerinde gerçekleşmekte ve bu çerçevede derslik ve eğitimci sayısı ile kalitesi her geçen gün artmaktadır. Devletimiz eğitimcilerimizin sosyal ve ekonomik anlamda hak ettikleri yere ulaşmalarını sağlamak için imkânlar ölçüsünde gayret sarf etmektedir. Ne yaparsak yapalım en önemli varlıklarımızı emanet ettiğimiz saygıdeğer öğretmenlerimiz için az olacağı kanaatindeyim. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, toplumumuzun gelişmesi ve kalkınmasına büyük özveri ile katkı sunan kıymetli öğretmenlerimize sevgilerimi sunuyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.