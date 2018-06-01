Vali Yıldırım’dan tayini çıkan tarım müdürüne başarı belgesi

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu’nu makamında kabul eden Vali Aziz Yıldırım yaptığı konuşmasında “İlimizde görev yaptığınız gibi şimdi de gideceğiniz yerde de canla başla hizmet edeceğinize eminim. Bizler kamu görevlileriyiz farklı şehirlerde görevler yapıyoruz. Hele sizler gibi kurum içinde farklı görevler yapmış mühendislik gibi ve sonrasında idareci konumuna yükselen görevlilerimizin hepsi için atamalar kaçınılmaz oluyor. Şu an Hatay iline gidiyorsunuz nasip kısmet olursa oradan da farklı şehirlere giderek vatana, millete, insanlara iyi hizmetler yapacağınızdan eminim. Biz burada görev yaptığınız sürece sizden memnun olduk. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, hayırlı olsun. Yeni görev yerinizde başarılar dilerim" dedi.

Vali Aziz Yıldırım, Ergün Çolakoğlu’na Muş’ta yaptığı çalışmalar ile tarım ve hayvancılık konusundaki katkılarından dolayı başarı belgesi ve plaket hediye etti.