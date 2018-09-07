Vali Yıldırım’dan yaylacılara yaşam malzemesi uyarısı

Yazılı bir açıklama yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım, ülkemizin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle devletimiz tüm imkân ve kabiliyetlerini kullanılarak etkin bir şekilde mücadele etmekte olduğunu belirtti. Güvenlik güçleri tarafından 2017 yılında toplam bin 807 sığınak, barınak ve mağaranın ele geçirildiğini hatırlatan Vali Yıldırım, "Buralarda 166 ton gıda malzemesi bulunmuştur. 2018 yılında ise şimdiye kadar 788 sığınak ve barınakta 43,5 ton gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde özellikle bölücü terör örgütünün temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dair bilgiler alınmaktadır" dedi.

Yaylacı ve yazlıkçıların yaylalardaki evleri boşalttığında arkalarında yaşam malzemesi bırakmamasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla ya da yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesinden dolayı; vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek-içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle evlerinizden çıkarken gerekli kontrolleri yaparak ilimizin huzuru ve asayişinin sağlanmasında üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkum yoktur. Tüm hemşehrilerime bu duruma gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.