Vali Yıldırım'ın başkanlığında KÜSİ toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) toplantısı yapıldı.

Muş Valiliği Toplantı Salonunda Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Muş Belediye Başkanlığı, MŞÜ, OSB, TKDK, DAKA, KOSGEB, TÜMSİAD, Ticaret ve Sanayi Odası gibi paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, “Çok kıymetli katılımcılar, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bakımdan Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknolojik ve inovasyona dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği'nin (KÜSİ) geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi tabanlı bir ekonomide, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki, inovasyonun ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile iş sektörü arasında işbirliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda alınan kararlar doğrultusunda kurul üyelerince özellikle Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda yerinde incelemeler yapılmış olacak, üniversite ile işbirliği kurularak proje üretme noktasında kamunun destek mekanizmaları ile ilgili bilgilendirmeler sağlanmış olacaktır. Toplantının ilimize hayırlı olması dileklerimle, iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Yıldırım'ın konuşması sonrasında toplantı da KÜSİ kapsamında Muş'ta yapılabilecek çalışmaların yanı sıra, jeotermal kaynakların araştırılması, Muş Lalesi, Muş Üzümü, Çorti ve Muş Köftesi'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmesi, tescil edilen ürünlerin ticari kazanca çevrilmesi, yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ile merdiven altı üreticilerin şehir dışına taşınması ve ilimizin genel anlamda sanayi sektörüne yönelik sorunları ve çözüm önerileri gibi konular görüşüldü.