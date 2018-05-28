Vali Yıldırım’ın İstanbul’un Fethi’nin 565. Yıldönümü mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildiğini hatırlatan Muş Valisi Aziz Yıldırım, 565. yıldönümüne erişildiğini ifade etti. Vali Yıldırım, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Peygamber Efendimizin, "Kostantiniyye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır" övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. 29 Mayıs 1453’te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin 565’inci yıldönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Üstün dehasıyla, genç yaşta İstanbul’u fetheden büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu zaferi, Türkün gücünü ve zekâsını bir kez daha tüm Dünya’ya kanıtlanmış, fetihten sonra gösterdiği adalet ve hoşgörüyle de tarihteki eşsiz yerini almıştır. Sadece toprakları değil, gönülleri de fetheden ecdadımızın adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimiyle yüzyıllarca farklı kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı bu kadim şehir, bu özelliğiyle tüm Dünya’ya örnek teşkil eden, hem coğrafi hem de ticari açıdan Dünya’nın başkenti konumunda bir medeniyet merkezidir. Bu özellikleriyle fetih ve İstanbul, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz için daima gurur ve ilham kaynağı olacaktır. Bugün ülkemizin modern vitrini olarak Dünya’ya açılan penceresi olan güzel İstanbul, doğu ile batı arasında köprü olma vazifesini sürdürmektedir. Bu konuda bizlere düşen vazife; tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak İstanbul’u geleceğe taşımaya devam etmek ve köprü konumunu kuvvetlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’un Fethinin 565’inci yıl dönümünü kutluyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."