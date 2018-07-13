Van Gölü Ekspresi’ne yoğun ilgi

Muş’ta PKK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı operasyonların ardından tren seferlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Hem ekonomik hem de güvenli olduğu için tercih edilen Van Gölü Ekspresi; sporcu, öğrenci, yaşlı ve hasta gibi her kesimin tercihi haline geldi. Trenle yapılan yolculukta eşsiz doğa manzarası seyreden yolcular, trenle yolculuğun hem ekonomik hem de güvenli olduğunu ifade ettiler.

Tren ile Ankara’ya seyahat eden sporcu idarecisi Faysal Çavuş, trenin çok ekonomik ve güvenli olduğunu söyledi. Treni harcırahtan dolayı tercih ettiklerini söyleyen Çavuş, "Spor kafilesi başında idareci olarak Ankara’ya 19 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasına 6 sporcuyla gidiyoruz. Treni tercih etmemizin sebebi uçaktan ve otobüsten daha güvenilir ve ekonomik olması. Belirtilen harcırah 110 lira. Otobüs bunun çok üzerinde, uçak çok daha üzerinde. Tren ise bu harcırahı karşılamada bizce daha ekonomik olduğu için tercih ediyoruz" dedi.

"Hem güvenli hem ekonomik"

Daha önceleri güvenlik nedeniyle trene binmenin çok zor olduğunu ifade eden Veysi Gök de, "Kocaeli’ne hastaneye gidiyorum, çocuğum rahatsız. Eskiden trene binmek çok zordu. Sebebi ise güvenlik açısından sıkıntılı durum vardı. Şu anda tren çok güvenli. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir hizmet verilmesi son derece sevindiricidir. Dün otobüs bileti sordum, 150 lira fiyat söylediler. Yine de bilet bulamadım. Çocuğum hasta olduğu için mecbur ona iki koltuk kesecektik, tren koltukları gibi geniş olmadığı için. Trene ilk defa biniyorum, böyle güzel olacağına inanmıyordum" ifadelerini kullandı.

"Bisikletlerin ücretsiz alınması çok güzel bir hizmet"

Bisikletlerin trene ücretsiz alınmasının çok güzel bir hizmet olduğunu ve artık Türkiye’nin birçok yerine bisikletle gidebileceklerini kaydeden Yalçın Şahin ise, "Van Pedalşör Bisiklet Grubu adına seyahate başladık. Biz Van’dan seyahate başlarken trenlerin bisikletin ücretsiz bir şekilde alınabildiğini bilmiyorduk. Çok güzel bir hizmet, çok hoşumuza gitti açıkçası. Ücretsiz bir şekilde vagonlara bindirdik. Türkiye’nin her yerine artık rahatlıkla bisikletle seyahat edebiliyoruz. Bisiklet grubumuzla Van’dan başladık; Ankara’ya, Mersin’e doğru, Akdeniz, Ege turu yapacağız. Bu hizmetten çok memnunuz. İnsanların trenle seyahat etmelerini öneriyorum. Biz doğayı görüyoruz. Pencereden baktığımız zaman, zamanın ne kadar güzel aktığını fark edebiliyoruz. O anlamda çok memnunuz. Treni tercih etmemizin en önemli sebebi doğayı seyrediyoruz, doğayı yaşamak istiyoruz. Bunun haricinde ekonomik. Bisikletleri parçalara ayırmamıza da gerek kalmıyor. Bisikletinizi otobüs firması ya da uçakla taşımak istediğimiz zaman hem ek ücret ödememiz gerekir hem de bisikleti yerleştirmemiz için parçalamamız gerekiyor. Bu ek bir zaman aldığı gibi bisikletlere de zarar veriyor. Bisiklet camiası bizim ne demek istediğimizi çok iyi biliyor. Bu anlamda bisikletle seyahat etmek isteyen tüm gruplara önerimiz; trenlerle seyahat etsinler. Trenle çok güzel bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Aslında Van’da 150 kişilik bir grubuz, ama şu anda tura küçük bir grubumuz dahil oldu. Fakat 20-30 kişilik turlarımız oluyor. Şu an için 4 kişi seyahat ediyoruz" diye konuştu.

Bölgesel tren vatandaşı sevindirdi

Haftanın 6 günü Elazığ-Tatvan arası sefere başlayan bölgesel trenin ise çok işlerine yaradığını kaydeden Asaf İpekçi, "Eskiden Elazığ’da posta trenine biniyorduk, akşama kadar gideceğimiz bölgeye gidemiyorduk. Şimdi çok memnunuz. Artık herkes bölgesel trene yöneldi. Ucuzluk bakımından tren çok ekonomik, herkes binebiliyor. Treni devamlı kullanıyoruz. Asmakaya köyünden sürekli olarak Elazığ’a gidiyoruz" şeklinde konuştu.